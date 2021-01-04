Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом президента Абхазии

Заболевший коронавирусом президент Абхазии Аслан Бжания чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления по связям со СМИ администрации президента Алхаса Чолокуа.

По словам Чолокуа, глава республики получает всё необходимое лечение, у него не наблюдается никаких осложнений.

Как отметил начальник управления по связям со СМИ, Бжания находится в своей резиденции и работает дистанционно. Чолокуа надеется, что президент Абхазии вернётся к привычному режиму работы после выздоровления и периода изоляции.

О болезни Аслана Бжания стало известно в конце декабря. Отмечалось, что коронавирус протекает в лёгкой форме, и президент республики проходит амбулаторное лечение.

