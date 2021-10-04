Стало известно о хаосе на встрече Путина с Байденом

По ее словам, из-за криков возникли трудности и у президентов, которые наблюдали за действиями репортеров, устроивших столпотворение в дверях зала. «Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры и часто бывает неслышно», — сказала переводчица.

Ранее пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах написала, что российский лидер специально выбрал в качестве переводчицы «красивую брюнетку», чтобы отвлечь американскую делегацию. Гришем сослалась на экс-советника Трампа Фиону Хилл.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения.

