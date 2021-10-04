Стало известно о хаосе на встрече Путина с Байденом
На прошедшем в Женеве саммите лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена возник хаос из-за американских делегатов, которые пытались криком упорядочить работу журналистов, сообщают «Известия» со ссылкой на второго секретаря департамента лингвистического обеспечения министерства иностранных дел РФ, переводчицы президента Владимира Путина Дарью Мандрову.
По ее словам, из-за криков возникли трудности и у президентов, которые наблюдали за действиями репортеров, устроивших столпотворение в дверях зала. «Знаете, что сложно? Когда идет перевод вступительного слова, очень громко щелкают камеры и часто бывает неслышно», — сказала переводчица.
Ранее пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах написала, что российский лидер специально выбрал в качестве переводчицы «красивую брюнетку», чтобы отвлечь американскую делегацию. Гришем сослалась на экс-советника Трампа Фиону Хилл.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал эти сообщения.
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