Песков прокомментировал сообщения о «красивой переводчице» Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что «красивая переводчица» была преднамеренно выбрана для встречи Путина и Трампа в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах написала, что российский лидер специально выбрал в качестве переводчицы «красивую брюнетку», чтобы отвлечь американскую делегацию. Гришем сослалась на экс-советника Трампа Фиону Хилл.
По словам Пескова, президент не имеет отношения к выбору переводчиков, это обеспечивает МИД. В свою очередь, источник в МИД РФ отметил, что после этих сообщений стало понятно, о чем думают представители делегации США.
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