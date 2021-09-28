Песков прокомментировал сообщения о «красивой переводчице» Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что «красивая переводчица» была преднамеренно выбрана для встречи Путина и Трампа в 2019 году. Об этом сообщает РИА Новости.



Ранее пресс-секретарь Трампа Стефани Гришэм в своих мемуарах написала, что российский лидер специально выбрал в качестве переводчицы «красивую брюнетку», чтобы отвлечь американскую делегацию. Гришем сослалась на экс-советника Трампа Фиону Хилл.



По словам Пескова, президент не имеет отношения к выбору переводчиков, это обеспечивает МИД. В свою очередь, источник в МИД РФ отметил, что после этих сообщений стало понятно, о чем думают представители делегации США.





