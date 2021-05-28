Стало известно местонахождение Протасевича
Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, который был задержан после посадки самолета авиакомпании Ryanair, находится в минском СИЗО КГБ №1. Об этом сообщает Русская служба BBC, ссылаясь на осведомленный источник.
Напомним, местонахождение Протасевича не было известно ни его родственникам, ни адвокату более четырех суток. Лишь накануне защитник журналиста Инесса Оленская смогла встретиться с ним. При этом, из-за подписки о неразглашении она не рассказала, в каком изоляторе содержится Протасевич, но отметила, что он чувствует себя хорошо, пишет RT.
Между тем, встреча с задержанной в Минске россиянкой Софьей Сапегой в СИЗО КГБ Минска вновь не состоялась. Об этом заявил адвокат девушки Александр Филанович. Накануне защитник не смог встретиться с Сапегой в СИЗО из-за отсутствия свободных кабинетов.
Кроме того, Филанович рассказа, что на пятницу, 28 мая, назначено судебное заседание по поданной защитником жалобе на задержание Сапеги.
Россиянку задержали 23 мая после экстренной посадки «заминированного» лайнера Ryanair в Минске вместе с сооснователем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем
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