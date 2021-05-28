Поклонская снялась с праймериз «Единой России»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская, ранее занимавшая пост прокурора Крыма, заявила, что снимает свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой Россия», предваряющего парламентские выборы.

«Знаю, что вы меня поддерживаете и мне доверяете. Всем сердцем и душой я вам благодарна. Обещаю, что на любой должности и в любой ситуации буду действовать в интересах народа и нашей страны. <…> Я снимаю свою кандидатуру с праймериза в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Скажу ещё, что я снова смогу надеть китель. Только пусть останется интригой, какой именно», - заявила Поклонская в видеообращении в Инстаграм.

Ранее Общественная палата Донецкой народной республики обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой не выдвигать кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской на новые думские выборы.

