Поклонская снялась с праймериз «Единой России»
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, ранее занимавшая пост прокурора Крыма, заявила, что снимает свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой Россия», предваряющего парламентские выборы.
«Знаю, что вы меня поддерживаете и мне доверяете. Всем сердцем и душой я вам благодарна. Обещаю, что на любой должности и в любой ситуации буду действовать в интересах народа и нашей страны. <…> Я снимаю свою кандидатуру с праймериза в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю. Скоро увидимся на моих приемах в Крыму. Скажу ещё, что я снова смогу надеть китель. Только пусть останется интригой, какой именно», - заявила Поклонская в видеообращении в Инстаграм.
Ранее Общественная палата Донецкой народной республики обратилась к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой не выдвигать кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской на новые думские выборы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 252 / сут.
Умерли
120 тыс.+404 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 385 / сут.
- РПЦ предложила отказаться от освящения оружия
- Поклонская снялась с праймериз «Единой России»
- Назван срок запуска первого блока БелАЭС
- Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море
- Умер экс-глава украинской разведки Гвоздь
- В МВД отметили снижение употребления наркотиков в России
- «Всплеск эмоций»: Путин оценил ситуацию вокруг Белоруссии
- «Дадим по зубам!» Пригожин призвал Россию отказаться от участия в «Евровидении»
- Ветеринары считают бессмысленной вакцину от коронавируса для животных
- В Евросоюзе разрешили применение вакцины Pfizer/BioNTech для подростков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru