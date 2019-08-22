Стало известно меню рабочего обеда президентов России и Финляндии
В канцелярии финского президента сообщили, что было приготовлено на рабочий обед Владимира Путина и Саули Ниинистё. Об этом сообщает РИА Новости.
Как заявили агентству в канцелярии, основу обеда составили финские продукты. В частности, были приготовлены финская озерная рыба, суп из топинамбура и утиная грудка под соусом из лисичек. На десерт Путин и Ниинистё отведали свежие ягоды из резиденции финского президента и щербет из дикой малины.
Обед лидеров двух стран прошел в ресторане Walhalla.
Владимир Путин приехал в Хельсинки с рабочим визитом. Ниинистё перед встречей с российским президентом заявлял, что ждет интересных и полезных дискуссий.
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