Стало известно меню рабочего обеда президентов России и Финляндии

В канцелярии финского президента сообщили, что было приготовлено на рабочий обед Владимира Путина и Саули Ниинистё. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявили агентству в канцелярии, основу обеда составили финские продукты. В частности, были приготовлены финская озерная рыба, суп из топинамбура и утиная грудка под соусом из лисичек. На десерт Путин и Ниинистё отведали свежие ягоды из резиденции финского президента и щербет из дикой малины.

Обед лидеров двух стран прошел в ресторане Walhalla.

Владимир Путин приехал в Хельсинки с рабочим визитом. Ниинистё перед встречей с российским президентом заявлял, что ждет интересных и полезных дискуссий.

