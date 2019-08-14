Президент Финляндии надеется на «полезные и интересные дискуссии» на встрече с Путиным
14 августа23:26
Встреча президентов Финляндии и России состоится через неделю, 21 августа. Владимир Путин прибудет в Хельсинки с рабочим визитом.
Как пишет ТАСС, финляндский лидер Саули Ниинистё заявил, что ждет от встречи «полезных и интересных дискуссий». Ранее президент Финляндии отметил, что для переговоров с российским коллегой нет ни одной темы под запретом.
Ожидается, что в ходе переговоров Путин и Ниинисте обсудят не только двусторонние отношения, но также региональные и международные вопросы.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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