Президент Финляндии надеется на «полезные и интересные дискуссии» на встрече с Путиным

Встреча президентов Финляндии и России состоится через неделю, 21 августа. Владимир Путин прибудет в Хельсинки с рабочим визитом.

Как пишет ТАСС, финляндский лидер Саули Ниинистё заявил, что ждет от встречи «полезных и интересных дискуссий». Ранее президент Финляндии отметил, что для переговоров с российским коллегой нет ни одной темы под запретом.

Ожидается, что в ходе переговоров Путин и Ниинисте обсудят не только двусторонние отношения, но также региональные и международные вопросы.

