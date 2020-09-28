Стало известно, когда Макрон приедет в Россию

Камбон добавил, что намерен сопровождать Макрона в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената, назвав это «хорошим сигналом» для коллег в Москве.

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 14 сентября в телефонной беседе обсудили ситуацию с Алексеем Навальным. Российский лидер призвал коллегу обратить внимание и на другие версии инцидента, сообщил телеканал «360» со ссылкой на газету Monde. По мнению Путина, некоторые версии ведут в Латвию, где живет один из создателей «Новичка».

