Стало известно, когда Макрон приедет в Россию
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Россию, как только позволят санитарные условия. Об этом сообщил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон «Коммерсанту», отвечая на вопрос о том, состоится ли визит Макрона в ближайшее время в Россию.
Камбон добавил, что намерен сопровождать Макрона в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената, назвав это «хорошим сигналом» для коллег в Москве.
Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон 14 сентября в телефонной беседе обсудили ситуацию с Алексеем Навальным. Российский лидер призвал коллегу обратить внимание и на другие версии инцидента, сообщил телеканал «360» со ссылкой на газету Monde. По мнению Путина, некоторые версии ведут в Латвию, где живет один из создателей «Новичка».
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