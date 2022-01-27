Стало известно, к чему может привести ответ США по гарантиям безопасности

Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности может привести к переговорам об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает американская ежедневная газета The New York Times.

В источнике подчеркивается, что РФ не обладает правом вето на размещение ядерного оружия, войск и вооружений в государствах, которые входят в НАТО.

«Фантазии и претензии»: Россию не удовлетворил ответ США по гарантиям безопасности

Отмечается, что в своем ответе США подчеркнули, что готовы обсудить двусторонние правила по ограничению РСМД.

Ранее США передали документ, в котором содержатся ответы на требования России по гарантиям безопасности от Вашингтона и НАТО.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыБезопасностьРоссияНАТОСША
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