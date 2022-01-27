Стало известно, к чему может привести ответ США по гарантиям безопасности

Ответ США на предложения России по гарантиям безопасности может привести к переговорам об ограничениях на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает американская ежедневная газета The New York Times.

В источнике подчеркивается, что РФ не обладает правом вето на размещение ядерного оружия, войск и вооружений в государствах, которые входят в НАТО.