Стали известны сроки визитов глав МИД и Минобороны Британии в Москву

«Где-то это будет конец первой — начало второй декады февраля», — сообщил дипломат в беседе с РИА Новости.

Келин отметил, что не будет уточнять конкретные дни визитов, и напомнил о заразившейся коронавирусом Трасс. По словам посла, поездки Трасс и Уоллеса в Москву будут отдельными и последуют одна за другой, отмечает RT.

Ранее Лиз Трасс заявила, что собирается посетить Россию «как можно скорее», пишет РИА ФАН.

