Стали известны сроки визитов глав МИД и Минобороны Британии в Москву

Визиты министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса в Москву запланированы на середину февраля. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.

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«Где-то это будет конец первой — начало второй декады февраля», — сообщил дипломат в беседе с РИА Новости.

Келин отметил, что не будет уточнять конкретные дни визитов, и напомнил о заразившейся коронавирусом Трасс. По словам посла, поездки Трасс и Уоллеса в Москву будут отдельными и последуют одна за другой, отмечает RT.

Ранее Лиз Трасс заявила, что собирается посетить Россию «как можно скорее», пишет РИА ФАН.

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