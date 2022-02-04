Стали известны сроки визитов глав МИД и Минобороны Британии в Москву
Визиты министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и главы Минобороны Соединенного Королевства Бена Уоллеса в Москву запланированы на середину февраля. Об этом сообщил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
«Где-то это будет конец первой — начало второй декады февраля», — сообщил дипломат в беседе с РИА Новости.
Келин отметил, что не будет уточнять конкретные дни визитов, и напомнил о заразившейся коронавирусом Трасс. По словам посла, поездки Трасс и Уоллеса в Москву будут отдельными и последуют одна за другой, отмечает RT.
Ранее Лиз Трасс заявила, что собирается посетить Россию «как можно скорее», пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
12,3 млн+156 тыс. / сут.
Умерли
333 тыс.+667 / сут.
Выздоровели
10,4 млн+53 724 / сут.
- В Крыму агента военной разведки Украины приговорили к 12 годам колонии
- СМИ: Макрон посетит Россию 7 февраля
- Российские хоккеистки обыграли команду Швейцарии в стартовом матче ОИ-2022
- Стали известны сроки визитов глав МИД и Минобороны Британии в Москву
- Экс-министр экономики Украины выступил против отключения России от SWIFT
- Глава Еврокомиссии допустила санкции против ближайшего окружения Путина
- Глава ЕК: запуск «Северный поток - 2» зависит от поведения России
- Медики рассказали о сроках ревакцинации
- Путин прибыл в Китай
- Российский посол в Никарагуа заявил о законном иностранном военном присутствии в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru