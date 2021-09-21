Стали известны расходы бюджета на работу президента и его администрации в 2022 году
Расходы российского бюджета на работу президента Владимира Путина и его администрации в 2022 году составят 14,4 млрд рублей. Также почти 8,6 млрд рублей пойдут на деятельность премьер-министра и аппарата правительства РФ.
Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, сообщает ТАСС.
По сравнению с нынешним годом статья расходов на главу государства и Кремль уменьшится примерно на 7%. Ожидается, что по итогам текущего года на деятельность главы государства и его администрации будет потрачено 15,8 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что профицит федерального бюджета России в следующем году составит 1,411 трлн рублей.
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