Стали известны расходы бюджета на работу президента и его администрации в 2022 году

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, сообщает ТАСС.

По сравнению с нынешним годом статья расходов на главу государства и Кремль уменьшится примерно на 7%. Ожидается, что по итогам текущего года на деятельность главы государства и его администрации будет потрачено 15,8 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что профицит федерального бюджета России в следующем году составит 1,411 трлн рублей.









