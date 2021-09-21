В 2022 году профицит бюджета РФ составит 1,4 триллиона рублей

Доходы главного финансового документа страны запланированы в размере 25,021 трлн рублей, а расходы - 23,610 трлн рублей. Проект бюджета будет рассмотрен в кабмине России 21 сентября.

В 2023 году, как ожидается, доходы бюджета составят 25,540 трлн рублей, а в 2024 - 25,831 трлн рублей.

Расходы планируются на уровне 25,105 трлн рублей в 2023 году и 26,147 трлн рублей еще через год. Таким образом, бюджет 2024 года будет дефицитным.

Как сообщалось, реализация национального проекта «Демография» к 2024 году позволит охватить мерами социальной поддержки два с половиной миллиона российских семей.

