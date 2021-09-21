На нацпроект «Цифровая экономика» в 2022 году направят более 210 млрд рублей

На реализацию национального проекта «Цифровая экономика» в будущем году бюджета выделят более 210 миллиардов рублей. Об этом пишет ТАСС, отмечая, что об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы.

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А ранее сообщалось, что цифровой рубль заменит наличные деньги, однако переходный период займет много времени. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он отметил, что наличные — это отходящая технология, которая обслуживает «серую» экономику или используется при отсутствии альтернатив.

«Вот покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении и поэтому есть технология, которая может позволит заменить наличные деньги цифровыми рублями», — цитирует РИА Новости зампреда ЦБ.

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ФОТО: РИА Новости
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