На нацпроект «Цифровая экономика» в 2022 году направят более 210 млрд рублей

А ранее сообщалось, что цифровой рубль заменит наличные деньги, однако переходный период займет много времени. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил первый зампред Банка России Сергей Швецов. Он отметил, что наличные — это отходящая технология, которая обслуживает «серую» экономику или используется при отсутствии альтернатив.

«Вот покрытие интернета развивается, гаджеты идут в народ, Россия одна из лидеров в этом направлении и поэтому есть технология, которая может позволит заменить наличные деньги цифровыми рублями», — цитирует РИА Новости зампреда ЦБ.

