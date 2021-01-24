«ОВД-Инфо»: На несанкционированных митингах 23 января задержали почти 3,3 тысячи человек

Силовики провели задержания в 115 городах России. Наиболее массовые прошли в Москве и Петербурге. В столице в отделения полиции доставили 1294 человека, в Санкт-Петербурге – 489.

В Новосибирске, Воронеже, Нижнем Новгороде и Казани полиция задержала немногим меньше 100 человек. В Хабаровске, Самаре, Сочи, Ставрополе – от 44 до 58 человек. По одному участнику акции задержали в 28 городах России.

В разных городах вместе с протестующими задерживали представителей СМИ. Их около 40 человек, сообщил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев «Интерфаксу». Он отметил, что практически всех журналистов сразу отпустили после проверки документов.

Напомним, 17 января вернувшийся из Германии в Россию Навальный был задержан после прилета в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. Ему грозит замена уже истекшего условного срока на реальный. Сторонники Навального решили провести акцию в его поддержку 23 января. В связи с пандемией коронавируса российские власти не согласовали акцию.