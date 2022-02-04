Стали известны претенденты на пост генсека НАТО
4 февраля 202215:01
Стали известны имена сразу нескольких претендентов на пост генерального секретаря НАТО, сообщает ряд СМИ.
Им могут стать бывший премьер Великобритании Тереза Мэй или премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Также на пост генсека альянса будут претендовать премьер Эстонии Кая Каллас, итальянский политик Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис.
Ранее КНР поддержала требования России по нерасширению НАТО.
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4 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru