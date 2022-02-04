Стали известны претенденты на пост генсека НАТО

Стали известны имена сразу нескольких претендентов на пост генерального секретаря НАТО, сообщает ряд СМИ.

«Запахло жареным»: В России предрекли скорую войну с США

Им могут стать бывший премьер Великобритании Тереза Мэй или премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Также на пост генсека альянса будут претендовать премьер Эстонии Кая Каллас, итальянский политик Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Йоханнис.

Ранее КНР поддержала требования России по нерасширению НАТО.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НидерландыИталияЭстонияВеликобританияНАТО
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры