Стали известны подробности встречи Путина и Зеленского с глазу на глаз

На понедельник, 9 декабря, в Париже запланирована отдельная двусторонняя встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий с организацией саммита «нормандской четверки».

«Встреча Путина с Зеленским планируется в Елисейском дворце после завершения встречи в "нормандском формате" и совместной пресс-конференции четырех лидеров», — говорится в сообщении.

Ранее в эфире НСН первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, что лично встречался с Зеленским, который поделился с ним темами для обсуждения с Путиным.

«В пятницу, 6 декабря, мы встречались с Зеленским. Никого он не боится. У Зеленского есть соответствующая подготовка к этой встрече (с президентом России Владимиром Путиным – прим. НСН). Он сделает ряд конкретных заявлений: о создании мира в широком плане и о мире на Донбассе. Начинать надо пошагово. Сначала - обменяться пленными, решить вопросы безопасности на Донбассе, его статусе, провести выборы и добиться мира на Донбасе. На Украине 1 млн 700 тысяч переселенцев с Донбасса, большая часть из которых этнических русских. А нам никто не помогает решить эту проблему. Войну на Донбассе надо прекращать, и в этом Украина заинтересована и показывает свою заинтересованность на конкретных примерах. Зеленский принял те решения, которых от него ждали, чтобы состоялась встреча в «нормандском формате»: формула Штайнмайера, разведение войск. Сейчас надо встречаться и решать вопросы!» - заявил он.

