Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана
Турецкий лидер Реджеп Тайип в телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным подтвердил намерение на дальнейшую работу по актуальным темам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
По словам российского лидера, Эрдоган внес большой вклад в развитие двухсторонних отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.
Также со стороны Путина отмечена поддержка, выраженная турецким народом Эрдогану, которая открывает дополнительные перспективы для расширения практического сотрудничества Москвы и Анкары.
Эрдоган подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru