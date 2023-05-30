Стали известны подробности телефонного разговора Путина и Эрдогана

Турецкий лидер Реджеп Тайип в телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным подтвердил намерение на дальнейшую работу по актуальным темам, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом

По словам российского лидера, Эрдоган внес большой вклад в развитие двухсторонних отношений в конструктивном и взаимовыгодном ключе.

Также со стороны Путина отмечена поддержка, выраженная турецким народом Эрдогану, которая открывает дополнительные перспективы для расширения практического сотрудничества Москвы и Анкары.

Эрдоган подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путин

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