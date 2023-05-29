Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 29 мая провели переговоры по телефону, пишет газета Sabah.
«Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным», - сообщило издание.
Президент РФ отметил большой вклад турецкого коллеги в развитие отношений двух стран. Эрдоган подтвердил настрой на дальнейшую совместную работу.
Эрдоган накануне одержал победу во втором туре президентских выборов в Турции. Он набрал более 52% голосов.
Путин поздравил Эрдогана с переизбранием. Российский лидер подтвердил готовность к продолжению конструктивного диалога, передает «Радиоточка НСН».
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