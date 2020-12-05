Стали известны подробности организации парада в Баку

В военном параде 10 декабря в честь победы Баку в Нагорном Карабахе будут участвовать более 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники.

Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Ранее азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН счел оправданным появление Эрдогана на параде.

«Эрдоган считает, что Турция внесла лепту в победу Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе. Действительно, Анкара помогала дронами и устройствами ПВО, а также приняла участие в стратегическом планировании. Поэтому участие Эрдогана в параде можно считать уместным», - отметил он.

