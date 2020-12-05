Стали известны подробности организации парада в Баку
В военном параде 10 декабря в честь победы Баку в Нагорном Карабахе будут участвовать более 3 тысяч военнослужащих и до 150 единиц техники.
Об этом сообщает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» со ссылкой на минобороны Азербайджана.
Ранее азербайджанский политолог Адгезал Мамедов в эфире НСН счел оправданным появление Эрдогана на параде.
«Эрдоган считает, что Турция внесла лепту в победу Азербайджана в войне в Нагорном Карабахе. Действительно, Анкара помогала дронами и устройствами ПВО, а также приняла участие в стратегическом планировании. Поэтому участие Эрдогана в параде можно считать уместным», - отметил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru