Стали известны имена первых вице-спикеров Совфеда
В Совфеде создадут два поста первых вице-спикеров, эти должности займут Андрей Турчак и Андрей Яцкин, рассказал источник агентства РИА Новости.
Ранее Яцкина назначили сенатором от Ростовской области, а Турчак занимает должность заместителя председателя верхней палаты парламента. По данным источника агентства, Яцкин займет пост Николая Федорова.
Ранее сообщалось, что Госдума одобрила заявление депутата Александра Карелина о досрочном сложении полномочий, он может перейти в Совет Федерации.
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