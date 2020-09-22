Стали известны имена первых вице-спикеров Совфеда

В Совфеде создадут два поста первых вице-спикеров, эти должности займут Андрей Турчак и Андрей Яцкин, рассказал источник агентства РИА Новости.

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Ранее Яцкина назначили сенатором от Ростовской области, а Турчак занимает должность заместителя председателя верхней палаты парламента. По данным источника агентства, Яцкин займет пост Николая Федорова.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила заявление депутата Александра Карелина о досрочном сложении полномочий, он может перейти в Совет Федерации.

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Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:Совет Федерации РФ
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