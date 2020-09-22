Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина

Во время выступления на пленарном заседании Карелин поблагодарил избирателей, а также фракцию «Единая Россия» и депутатов.

Госдума также прекратила полномочия депутата Григория Ледкова, который может перейти на работу в Совфед от Ямало-Ненецкого автономного округа.

В июле РБК со ссылкой на источник писал, что Совет Федерации покинут представитель Смоленской области Франц Клинцевич, представитель республики Коми Валерий Марков, сенатор от Калужской области Алексей Александров, а также представители Севастополя и Тамбовской области Валерий Куликов и Алексей Кондратьев.

На прошлой неделе пост сенатора от Смоленской области вместо Франца Клинцевича заняла Нина Куликовских.

