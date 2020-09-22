Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина

Госдума одобрила заявление депутата Александра Карелина о досрочном сложении полномочий, он может перейти в Совет Федерации, пишет РИА Новости.

Причиной ухода из нижней палаты парламента Карелин назвал избрание депутатом заксобрания Новосибирской области. Позднее региональное отделение «Единой России» выдвинуло его кандидатом в сенаторы.

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Во время выступления на пленарном заседании Карелин поблагодарил избирателей, а также фракцию «Единая Россия» и депутатов.

Госдума также прекратила полномочия депутата Григория Ледкова, который может перейти на работу в Совфед от Ямало-Ненецкого автономного округа.

В июле РБК со ссылкой на источник писал, что Совет Федерации покинут представитель Смоленской области Франц Клинцевич, представитель республики Коми Валерий Марков, сенатор от Калужской области Алексей Александров, а также представители Севастополя и Тамбовской области Валерий Куликов и Алексей Кондратьев.

На прошлой неделе пост сенатора от Смоленской области вместо Франца Клинцевича заняла Нина Куликовских.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:Совет ФедерацииГосдума
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