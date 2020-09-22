Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
Госдума одобрила заявление депутата Александра Карелина о досрочном сложении полномочий, он может перейти в Совет Федерации, пишет РИА Новости.
Причиной ухода из нижней палаты парламента Карелин назвал избрание депутатом заксобрания Новосибирской области. Позднее региональное отделение «Единой России» выдвинуло его кандидатом в сенаторы.
Во время выступления на пленарном заседании Карелин поблагодарил избирателей, а также фракцию «Единая Россия» и депутатов.
Госдума также прекратила полномочия депутата Григория Ледкова, который может перейти на работу в Совфед от Ямало-Ненецкого автономного округа.
В июле РБК со ссылкой на источник писал, что Совет Федерации покинут представитель Смоленской области Франц Клинцевич, представитель республики Коми Валерий Марков, сенатор от Калужской области Алексей Александров, а также представители Севастополя и Тамбовской области Валерий Куликов и Алексей Кондратьев.
На прошлой неделе пост сенатора от Смоленской области вместо Франца Клинцевича заняла Нина Куликовских.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+6 215 / сут.
Умерли
19 649+160 / сут.
Выздоровели
918 тыс.+5 976 / сут.
- Отец погибшего в СИЗО Тесака приехал за телом сына
- Рамзан Кадыров намерен сделать прививку от COVID-19
- Убийца Джона Леннона назвал причину своего преступления
- Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Карелина
- Врач дал прогноз, когда в России закончится эпидемия коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru