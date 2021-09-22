Стала известна дата встречи Путина с руководителями фракций в Госдуме
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин встретится с руководителями думских партий 25 сентября, сообщает РИА Новости.
Ранее представитель Кремля рассказал, что российский лидер намерен провести по видеосвязи совещание с лидерами прошедших в Госдуму партий до конца текущей недели.
По данным Центральной избирательной комиссии РФ, в Госдуму восьмого созыва по итогам выборов прошли партии «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%), сообщает «Свободная пресса».
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