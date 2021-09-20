Политолог заявил, что врио тяжелее победить на выборах губернатора

После подсчета 100% голосов в двух регионах от приставки «врио» избавились губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в эфире НСН заявил, что кандидатам в статусе временных исполняющих обязанности глав региона не легче, чем другим кандидатам, и отверг использование ими административного ресурса.

«Им не легче. Особенно в условиях пандемии и того кризиса, в котором сейчас ситуация находится. Приставка «врио» наоборот накладывает более серьезные и требовательные запросы со стороны населения, которые нужно подтверждать. Поэтому размышления, что статус «врио» дает доступ к какому-то административному ресурсу, в нынешних условиях мне кажутся досужими», - заявил Потуремский.