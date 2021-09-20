Политолог заявил, что врио тяжелее победить на выборах губернатора

Политолог Виктор Потуремский считает досужими размышлениями об использовании главами региона с приставкой «врио» административного ресурса.

После подсчета 100% голосов в двух регионах от приставки «врио» избавились губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Гендиректор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский в эфире НСН заявил, что кандидатам в статусе временных исполняющих обязанности глав региона не легче, чем другим кандидатам, и отверг использование ими административного ресурса.

«Им не легче. Особенно в условиях пандемии и того кризиса, в котором сейчас ситуация находится. Приставка «врио» наоборот накладывает более серьезные и требовательные запросы со стороны населения, которые нужно подтверждать. Поэтому размышления, что статус «врио» дает доступ к какому-то административному ресурсу, в нынешних условиях мне кажутся досужими», - заявил Потуремский.

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По его словам, победа Дегтярева и Потуремского – положительный момент для регионов.

«Конечно, я воспринимаю это позитивно. Стабильность власти, избавление от приставки «врио», подтвержденный электоральный результат, полученная высокая поддержка со стороны населения региона - это тот самый нематериальный капитал, который будет влиять на то, что будет происходить в ближайшее время, как власть будет действовать, и что от нее ожидают люди», - заключил эксперт.

По данным ЦИК, Дегтярев на выборах губернатора Хабаровского края набрал 56,81 % голосов избирателей. В Пензенской области, по данным ЦИК, Мельниченко набрал 72,38 % голосов.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Реутов
ТЕГИ:ЛДПРЕдиная РоссияМихаил Дегтярев
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