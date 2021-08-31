США заявили о высоком риске террористической угрозы в Афганистане

Глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи заявил о высоком риске террористической угрозы в Афганистане, передает РИА Новости.

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Талибы заявили о переходе Афганистана под свой полный контроль. Ранее в понедельник Пентагон подтвердил завершение эвакуации людей из Афганистана и объявил о прекращении военной миссии в стране.

В августе боевики террористического движения «Талибан», запрещенного в России, захватили столицу Афганистана Кабул. В тот же день президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШААфганистан
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