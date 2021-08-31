США заявили о высоком риске террористической угрозы в Афганистане
Глава центрального командования вооруженных сил США Кеннет Маккензи заявил о высоком риске террористической угрозы в Афганистане, передает РИА Новости.
Талибы заявили о переходе Афганистана под свой полный контроль. Ранее в понедельник Пентагон подтвердил завершение эвакуации людей из Афганистана и объявил о прекращении военной миссии в стране.
В августе боевики террористического движения «Талибан», запрещенного в России, захватили столицу Афганистана Кабул. В тот же день президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+18 325 / сут.
Умерли
182 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+14 180 / сут.
- Пентагон подтвердил завершение миссии США в Афганистане
- В Турции с 22 июня отдохнули 1,5 мл россиян
- Байден разрешил месть за гибель военных любыми средствами
- СМИ: «Реал» приостановил переговоры по покупке Мбаппе у ПСЖ
- В Мехико пять человек погибли при падении строительного крана
- Во Франции перечислили условия для признания власти талибов в Афганистане
- Учителя Петербурга получат по 10 тысяч рублей
- ЮНИСЕФ: В ходе удара США по Кабулу погибли 7 детей
- Бузова назвала Соловьева «дном» и обвинила в публичном унижении женщин
- ЕС ограничил въезд из США из-за ухудшения ситуации с COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru