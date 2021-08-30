Байден разрешил месть за гибель военных любыми средствами

Президент США Джо Байден разрешил месть любыми средствами за гибель американских военных в Афганистане . Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

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По словам Псаки, Байден дал понять командирам, что не нужно «останавливаться ни перед чем». Она подчеркнула, что американский лидер ожидает, что организаторы взрывов будут ликвидированы.

Псаки добавила, что действия США в Афганистане после террористической атаки являются самозащитой.

Ракетный авиаудар в Кабуле ВС США организовали с целью уничтожения террориста-смертника из группировки ИГИЛ * (*террористической организации, признанной в России запрещенной). По имеющимся у США данным, он намеревался на автомобиле атаковать аэропорт Кабула на фоне эвакуации американских военных. Удар был произведен с помощью беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АфганистанБайден
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