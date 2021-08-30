Байден разрешил месть за гибель военных любыми средствами
Президент США Джо Байден разрешил месть любыми средствами за гибель американских военных в Афганистане . Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.
По словам Псаки, Байден дал понять командирам, что не нужно «останавливаться ни перед чем». Она подчеркнула, что американский лидер ожидает, что организаторы взрывов будут ликвидированы.
Псаки добавила, что действия США в Афганистане после террористической атаки являются самозащитой.
Ракетный авиаудар в Кабуле ВС США организовали с целью уничтожения террориста-смертника из группировки ИГИЛ * (*террористической организации, признанной в России запрещенной). По имеющимся у США данным, он намеревался на автомобиле атаковать аэропорт Кабула на фоне эвакуации американских военных. Удар был произведен с помощью беспилотника.
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