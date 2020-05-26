США заявили о переброске российской авиации в Ливию
Россия отправила в Ливию входящие в состав Воздушно-космических сил РФ бомбардировщики Су-24 и истребители МиГ-29. Об этом сообщает в своем Twitter Африканское командование Вооруженных сил США.
Американские военные утверждают, что самолеты сначала прилетели из России в Сирию, где их перекрасили с целью невозможности идентификации. После этого истребители и бомбардировщики якобы перелетели на территорию Ливии.
Также утверждается,что самолеты будут использоваться действующими в регионе частными военными компаниями (ЧВК), в том числе ЧВК Вагнера, которая поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.
В начале мая зарубежные информагентства сообщали, что в Ливии на стороне Хафтара воюют до 1200 «вагнеровцев», отмечает «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
362 тыс.+8 915 / сут.
Умерли
3 807+174 / сут.
Выздоровели
131 тыс.+12 331 / сут.
- Только московские цифровые пропуска будут действовать в столице с 27 мая
- Путин: Россия прошла пик распространения коронавируса
- Переболевший COVID-19 Песков отказался от «Социального мониторинга»
- Путин назначил Парад Победы на 24 июня
- США заявили о переброске российской авиации в Ливию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru