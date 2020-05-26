США заявили о переброске российской авиации в Ливию

Россия отправила в Ливию входящие в состав Воздушно-космических сил РФ бомбардировщики Су-24 и истребители МиГ-29. Об этом сообщает в своем Twitter Африканское командование Вооруженных сил США.

Появилось видео возможной эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Американские военные утверждают, что самолеты сначала прилетели из России в Сирию, где их перекрасили с целью невозможности идентификации. После этого истребители и бомбардировщики якобы перелетели на территорию Ливии.

Также утверждается,что самолеты будут использоваться действующими в регионе частными военными компаниями (ЧВК), в том числе ЧВК Вагнера, которая поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.

В начале мая зарубежные информагентства сообщали, что в Ливии на стороне Хафтара воюют до 1200 «вагнеровцев», отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
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