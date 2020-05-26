США заявили о переброске российской авиации в Ливию

Американские военные утверждают, что самолеты сначала прилетели из России в Сирию, где их перекрасили с целью невозможности идентификации. После этого истребители и бомбардировщики якобы перелетели на территорию Ливии.



Также утверждается,что самолеты будут использоваться действующими в регионе частными военными компаниями (ЧВК), в том числе ЧВК Вагнера, которая поддерживает Ливийскую национальную армию (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара.



В начале мая зарубежные информагентства сообщали, что в Ливии на стороне Хафтара воюют до 1200 «вагнеровцев», отмечает «Свободная пресса».

