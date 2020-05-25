Появилось видео возможной эвакуации бойцов ЧВК Вагнера в Ливии

Видео эвакуации бойцов - иностранных наемников разместил в своём Twitter постоянный представитель Ливии при ООН Тахер аль-Сонни. Вооруженные люди грузятся на самолет на аэродроме около города Бени-Валид к юго-востоку от столицы страны Триполи.

По информации дипломата, наёмники, которые попали на видео, вели боевые действия на стороне Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара, которая противостоит правительству национального согласия. По словам Тахер аль-Сонни, в оперативных отчетах утверждается, что речь идёт о группе российской частной военной компании Вагнера.

Представитель командования армии ПНС ранее заявил об эвакуации из Ливии более полутора тысяч бойцов этой ЧВК. При этом одновременно сообщается о переброске в Ливию через Турцию сирийских наёмников, которые должны поддержать силы правительства национального согласия.