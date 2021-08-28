Шойгу призвал ОДКБ готовиться к вторжению боевиков из Афганистана

ОДКБ должна быть готова к возможному проникновению террористов с территории Афганистана, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на молодежном форуме "Территория смыслов". Он отметил, что границу Афганистана с Узбекистаном и Таджикистаном сейчас контролирует запрещенный в России "Талибан". Об этом пишет "Интерфакс".

Шойгу напомнил, что талибы пообещали не предпринимать никаких попыток "по пересечению границы, по атакам на сопредельные территории". Тем не менее, подчеркнул министр, для России крайне важно, чтобы союзники по ОДКБ были готовы к отражению возможных провокаций.

Ранее политологи и общественники обсудили борьбу террористических движений в Афганистане.



