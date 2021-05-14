США заявили о готовности сдерживать КНДР с помощью ядерного потенциала
В США готовы сдерживать Северную Корею всем военным потенциалом, в том числе ядерным. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Пентагон.
В военном ведомстве заявили о договоренности между США и Южной Кореей. Страны будут вместе отслеживать ситуацию с ракетными и ядерными угрозами со стороны КНДР. Военные Южной Кореи подтвердили, что договоренность с Соединенными Штатами поможет увеличить степень готовности реагировать на действия КНДР.
Ранее в администрации президента США Джо Байдена отметили, что отказались от попыток установить двусторонний диалог с Северной Кореей. Белый дом собрался проводить курс на сдерживание Пхеньяна, писала RT.
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