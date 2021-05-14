США заявили о готовности сдерживать КНДР с помощью ядерного потенциала

В США готовы сдерживать Северную Корею всем военным потенциалом, в том числе ядерным. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Пентагон.

Власти США не дали комментариев по инциденту с российскими военными в Сирии

В военном ведомстве заявили о договоренности между США и Южной Кореей. Страны будут вместе отслеживать ситуацию с ракетными и ядерными угрозами со стороны КНДР. Военные Южной Кореи подтвердили, что договоренность с Соединенными Штатами поможет увеличить степень готовности реагировать на действия КНДР.

Ранее в администрации президента США Джо Байдена отметили, что отказались от попыток установить двусторонний диалог с Северной Кореей. Белый дом собрался проводить курс на сдерживание Пхеньяна, писала RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерное ОружиеЮжная КореяКНДРСША
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры