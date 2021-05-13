Власти США не дали комментариев по инциденту с российскими военными в Сирии
Пентагон отказался комментировать инцидент с военной полицией ВС РФ и колонной военной техники США, которая нарушила протоколы деконфликтации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны США Джессику Макналти.
Агентство передает, что Макналти поблагодарила за вопрос, однако заявила, что Минобороны не может ничего предоставить в ответ. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Карпов ранее в четверг рассказал, что колонна американской военной техники была развернула российскими военными за нарушение правил передвижения.
По данным Карпова, шесть бронеавтомобилей MRAP ехали по стратегически важной трассе М-4 по маршруту, который не был согласован. Также американский контингент не предоставил предварительное уведомление для перемещения по данному маршруту. В итоге им пришлось развернуться.
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