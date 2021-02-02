США заявили о готовности предоставлять Украине летальное оружие
Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре заверил главу МИД Украины Дмитрия Кулебу в готовности Вашингтона развивать прочную экономическую и военную поддержку Киева, сообщает пресс-служба украинского дипведомства.
В сообщении уточняется, что новая администрация США готова, в том числе, предоставлять Украине летальное оружие.
В ходе беседы стороны также подтвердили важность сохранения прогресса в проведении экономических и судебной реформы на Украине, и взаимное приглашение осуществить рабочие визиты после снятия ограничений из-за пандемии.
После разговора с Блинкеном глава украинского МИД заявил о начале «нового дня» в отношениях между Украиной и США, и поблагодарил Вашингтон за «непоколебимую поддержку» суверенитета и территориальной целостности Украины.
Ранее в акватории Чёрного моря украинские и американские моряки провели совместные тренировки типа PASSEX, сообщает RT. Целью тренировки было обеспечение безопасности в Чёрном море.
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