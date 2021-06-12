США заявили о готовности к новым санкциям против России

«Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер. Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия», — сказала Псаки в ответ на вопрос, не лучше ли вводить санкции против России вместо проведения переговоров.

Кроме того, представитель Белого дома сообщила, что американская администрация готова к обсуждению темы киберпреступлений, в том числе, атаки на американскую компанию Colonial Pipeline. Как отметила Псаки, хакеры «не являются частью российского государства» с точки зрения США, однако то, что Москва «не предпринимает никаких действий против них», является проблемой.

В то же время представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон хочет «найти путь вперед» в российско-американских отношениях.

