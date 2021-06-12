США заявили о готовности к новым санкциям против России

Вашингтон сохраняет за собой возможность введения новых ограничений в отношении России, несмотря на грядущий саммит президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в эфире CNN.

Псаки: Байден обсудит с Путиным все волнующие его вопросы

«Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер. Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия», — сказала Псаки в ответ на вопрос, не лучше ли вводить санкции против России вместо проведения переговоров.

Кроме того, представитель Белого дома сообщила, что американская администрация готова к обсуждению темы киберпреступлений, в том числе, атаки на американскую компанию Colonial Pipeline. Как отметила Псаки, хакеры «не являются частью российского государства» с точки зрения США, однако то, что Москва «не предпринимает никаких действий против них», является проблемой.

В то же время представитель Белого дома подчеркнула, что Вашингтон хочет «найти путь вперед» в российско-американских отношениях.

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