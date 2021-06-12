Псаки: Байден обсудит с Путиным все волнующие его вопросы

Президент США Джо Байден в беседе с президентом России Владимиром Путиным намерен затронуть все темы, вызывающие его озабоченность. Об этом в эфире CNN заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух стран не будут обсуждать ситуацию вокруг оппозиционера Алексея Навального.

«Президент не собирается отказываться от обсуждения тем, которые вызывают его озабоченность, он будет прям в разговоре с Путиным», — цитирует Псаки РИА Новости.

Представитель Белого дома добавила, что Байден планирует обсудить проблемы нарушений прав человека, «арестов диссидентов и активистов» несмотря на то, что это «может быть, не входит в его повестку».

Саммит Путина и Байдена состоится в Женеве 16 июня и станет первой личной встречей глав государств с момента вступления американского президента в должность. Лидеры двух стран обсудят двусторонние отношения, стратегическую стабильность, а также актуальные вопросы международной повестки.

