США заявили о «дезорганизующей» роли России в мире

По мнению властей Соединенных Штатов, Россия и Китай противостоят США и мешают им защищать "собственные интересы". При этом авторы положения выразили уверенность, что Китай является основным соперником США, поскольку у него существуют "дипломатические, экономические, военные и технологические" способы изменить "существующий миропорядок".

Иран, КНДР и Россию авторы документа считают менее значимыми угрозами. Об этом также заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

