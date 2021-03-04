США заявили о «дезорганизующей» роли России в мире

Администрация США считает, что РФ стремится усиливать свое влияние на мировой арене и одновременно играть на ней дезорганизующую роль. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на положения стратегии национальной безопасности США.

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По мнению властей Соединенных Штатов, Россия и Китай противостоят США и мешают им защищать "собственные интересы". При этом авторы положения выразили уверенность, что Китай является основным соперником США, поскольку у него существуют "дипломатические, экономические, военные и технологические" способы изменить "существующий миропорядок".

Иран, КНДР и Россию авторы документа считают менее значимыми угрозами. Об этом также заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

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ФОТО: flickr/Matt Wade
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