МИД: Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО
Россия предупредила Швецию и Финляндию о последствиях их возможного вступления в НАТО. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия 24».
Как отметила дипломат, Брюссель под эгидой США давно втягивал эти страны в свои структуры, предпринимая различные меры под видом учений или тренингов. Москва уже сделала предупреждения Швеции и Финляндии по поводу вступления в Североатлантический альянс, отмечает Ura.ru.
«Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет», — подчеркнула Захарова.
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