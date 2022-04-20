МИД: Россия предупредила Финляндию и Швецию о последствиях вступления в НАТО

Как отметила дипломат, Брюссель под эгидой США давно втягивал эти страны в свои структуры, предпринимая различные меры под видом учений или тренингов. Москва уже сделала предупреждения Швеции и Финляндии по поводу вступления в Североатлантический альянс, отмечает Ura.ru.

«Они об этом знают, поэтому удивляться нечему. Обо всем их проинформировали, к чему это приведет», — подчеркнула Захарова.

