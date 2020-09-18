США запретили TikTok и WeChat
В США с 20 сентября вступит в действие запрет на скачивание китайских приложений TikTok и WeChat, сообщает Министерство торговли США.
«С 20 сентября запрещены следующие виды деятельности: любое предоставление услуг по распространению или поддержанию [работы] приложений WeChat и TikTok <...> через онлайн-магазин приложений в США», — сказано в нем.
7 августа президент США Дональд Трамп подписал два указа о борьбе с угрозой TikTok и китайского мобильного приложения WeChat. В течение 45 дней после публикации указа любые лица или компании должны были прекратить взаимодействие с компаниями, которые владеют этими приложениями. Как говорится в тексте указов, распространение в США китайских мобильных приложений несет угрозу национальной безопасности.
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