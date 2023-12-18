США и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в обороне
США и Финляндия подписали договор об укреплении сотрудничества в области обороны, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что соглашение направлено на повышение кооперации военных и усиление эффективности Североатлантиечского альянса.
Со стороны США документ подписал госсекретарь Энтони Блинкен, со стороны Финляндии - министр обороны Антти Хяккянен.
«Наши армии получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО», - указал Блинкен.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает как угрозу оборонное соглашение Финляндии и США, пишут «Известия».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ЦБ: инфляционные ожидания россиян выросли до 14,2%
- СМИ: Танцор Дмитрий Красилов умер в Москве
- СМИ: Хит Шатунова «Седая ночь» покорил западные стримминговые площадки
- Футболист «Зенита» пожаловался на растущие цены при прежних зарплатах
- СМИ: Цены на ноутбуки в России в декабре выросли на 7-10%
- США и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в обороне
- Евросоюз ужесточил требования по потолку цен на российскую нефть
- Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России
- ВСУ обстреляли брянское село Сопычи
- Евросоюз смягчил ограничения на ввоз предметов личного пользования из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru