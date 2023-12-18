США и Финляндия подписали договор о сотрудничестве в обороне

Отмечается, что соглашение направлено на повышение кооперации военных и усиление эффективности Североатлантиечского альянса.

Со стороны США документ подписал госсекретарь Энтони Блинкен, со стороны Финляндии - министр обороны Антти Хяккянен.

«Наши армии получат больше возможностей для совместной подготовки и укрепят оперативную совместимость НАТО», - указал Блинкен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает как угрозу оборонное соглашение Финляндии и США, пишут «Известия».

