США заблокировали участие делегации РФ в международной конференции МАГАТЭ

Члены российской делегации, планировавшие принять участие в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, до сих пор не получили американские визы, сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».

«Роскосмос» не поедет на конгресс в Париж из-за отказа в визах

В сообщении говорится, что международная министерская конференция агенства «Атомная энергетика в XXI веке» должна пройти 26-28 октября, согласно существующим договорённостям, принимающая страна должна обеспечить представителям стран-членов МАГАТЭ возможность принять участие в мероприятии.

Отмечается, что в состав российской делегации вошли представители руководства «Росатома» и Ростехнадзора, запросы на получение виз в США были переданы в установленном порядке.

«По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил», — заявили в «Росатома», назвав действия США неуважением к МАГАТЭ.

Ранее посол во Франции Алексей Мешков заявил, что российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ВизыРоссияСШАМАГАТЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры