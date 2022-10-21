США заблокировали участие делегации РФ в международной конференции МАГАТЭ
Члены российской делегации, планировавшие принять участие в конференции МАГАТЭ в Вашингтоне, до сих пор не получили американские визы, сообщает пресс-служба госкорпорации «Росатом».
В сообщении говорится, что международная министерская конференция агенства «Атомная энергетика в XXI веке» должна пройти 26-28 октября, согласно существующим договорённостям, принимающая страна должна обеспечить представителям стран-членов МАГАТЭ возможность принять участие в мероприятии.
Отмечается, что в состав российской делегации вошли представители руководства «Росатома» и Ростехнадзора, запросы на получение виз в США были переданы в установленном порядке.
«По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил», — заявили в «Росатома», назвав действия США неуважением к МАГАТЭ.
Ранее посол во Франции Алексей Мешков заявил, что российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке в Париже, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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