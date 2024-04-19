США заблокировали резолюцию о приеме Палестины в ООН
Соединенные Штаты наложили вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН с рекомендацией принять Палестину в состав всемирной организации, пишет РИА Новости.
Проект резолюции был подготовлен Алжиром от лица арабских стран. В документе Генеральной Ассамблее ООН рекомендовалось принять Палестину в состав ООН.
Палестина имеет статус наблюдателя в ООН. Израиль стал полноправным членом всемирной организации в 1948 году.
Совет ООН по правам человека 5 апреля принял резолюцию, призывающую привлечь к ответственности Израиль за ситуацию в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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