США за четыре года ввели более 350 санкций в отношении Венесуэлы

Более 350 санкций ввели Соединенные штаты против Венесуэлы с 2015 по 2019 год. Об этом заявила вице-президент Венесуэлы Дэлси Родригес на Генассамблее ООН, пишет РИА Новости.

По информации агентства, Родригес обвинила США в подрыве экономики страны и незаконном присвоении ее зарубежных активов.

Венесуэла сегодня находится в состоянии политического и экономического кризисов. В январе этого года лидер венесуэльской оппозиции, председатель Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. В качестве легитимного лидера Венесэулы его признали США и ряд западных стран, однако попытка путча провалилась.

Ранее заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ Борис Мартынов в эфире НСН заявил, что для властей Венесуэлы и оппозиции сейчас самое время сесть за стол переговоров, и Россия могла бы этому поспособствовать.

