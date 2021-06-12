США выделят Украине 150 млн долларов на военные расходы
Новый пакет военной помощи Украине от США составит 150 миллионов долларов. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга для журналистов.
По словам Кирби, помощь будет выплачена для содействия безопасности Украины, сохранения ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, деньги должны улучшить "взаимодействие с НАТО", заявил Кирби.
РИА Новости передает, что США передадут Украине два противоартиллерийских радара, несколько беспилотников и защищенные средства связи. В Минобороны подчеркнули, что будут и впредь оказывать помощь Украине.
Ранее в стране был принят законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". В нем указано, что ежегодная военная помощь Киеву будет увеличена до 300 миллионов долларов.
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