США выделят Украине 150 млн долларов на военные расходы

По словам Кирби, помощь будет выплачена для содействия безопасности Украины, сохранения ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, деньги должны улучшить "взаимодействие с НАТО", заявил Кирби.

РИА Новости передает, что США передадут Украине два противоартиллерийских радара, несколько беспилотников и защищенные средства связи. В Минобороны подчеркнули, что будут и впредь оказывать помощь Украине.

Ранее в стране был принят законопроект "О партнерстве с Украиной в сфере безопасности". В нем указано, что ежегодная военная помощь Киеву будет увеличена до 300 миллионов долларов.