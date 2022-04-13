США выделили Украине еще $800 млн военной помощи
США выделили Украине дополнительную военную помощь в размере $800 млн. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что президент США Джо Байден сообщил об этом украинскому коллеге Владимиру Зеленскому. Новый пакет помощи обеспечит Украине новые вооружения, в том числе, артиллерийские системы и снаряды, бронетранспортеры, дополнительные вертолеты.
8 апреля США сообщили, что после начала спецоперации России на Украине Вашингтон предоставил Киеву помощь в области безопасности на сумму более $1,7 млрд.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
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