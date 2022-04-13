Зеленский встретился в Киеве с президентами стран Балтии и Польши

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Киеве с президентами стран Балтии и Польши, передает «Интерфакс».

Президент Польши Анджей Дуда, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Наусед и президент Эстонии Алар Карис прибыли в украинскую столицу с официальным визитом.

По данным пресс-служба офиса украинского президента, встреча прлшла в формате рабочего ланча.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».


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ФОТО: РИА Новости
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