США выделили Украине $20 миллиардов с погашением доходами от замороженных активов РФ

США выделили Украине 20 миллиардов долларов с погашением доходами от замороженных суверенных российских активов, сообщили в американском минфине.

США выделили более $182 млрд Украине с начала СВО

Уточняется, что заем был выделен в рамках общего кредита «Большой семерки» (G7) на сумму 50 миллиардов долларов.

Буквально несколько дней назад Минобороны США сообщило, что американские власти выделили Киеву новый пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы по закупке новых вооружений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Новый пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, беспилотники, оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПомощьУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры