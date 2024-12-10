США выделили Украине $20 миллиардов с погашением доходами от замороженных активов РФ

Уточняется, что заем был выделен в рамках общего кредита «Большой семерки» (G7) на сумму 50 миллиардов долларов.

Буквально несколько дней назад Минобороны США сообщило, что американские власти выделили Киеву новый пакет военной помощи на 988 млн долларов в рамках программы по закупке новых вооружений, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Новый пакет включает боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, беспилотники, оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.

