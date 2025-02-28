США выдали агреман на назначение нового российского посла Дарчиева
Американские власти выдали агреман на назначение директора Департамента Северной Атлантики МИД РФ Александра Дарчиева новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в США.
Как говорится в заявлении МИД РФ, официальная нота с агреманом была передана российской делегации в ходе переговоров, состоявшихся 27 февраля в Турции.
«Отъезд Дарчиева к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время», - указали в министерстве.
Ранее Анатолий Антонов, который был назначен послом РФ в США в августе 2017 года, завершил свою командировку. Вернувшись в Россию он занял должность советника главы банка ВТБ, сообщает «Свободная пресса».
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