США выдали агреман на назначение нового российского посла Дарчиева

Как говорится в заявлении МИД РФ, официальная нота с агреманом была передана российской делегации в ходе переговоров, состоявшихся 27 февраля в Турции.

«Отъезд Дарчиева к месту службы в Вашингтон ожидается в ближайшее время», - указали в министерстве.

Ранее Анатолий Антонов, который был назначен послом РФ в США в августе 2017 года, завершил свою командировку. Вернувшись в Россию он занял должность советника главы банка ВТБ, сообщает «Свободная пресса».