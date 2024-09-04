США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», RT, Sputnik и Ruptly

Минфин США объявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и ее подразделений, включая РИА Новости, RT и Sputnik, следует из опубликованного на сайте ведомства документа.

В сообщении министерства указано, что американские власти включают эти СМИ в список иностранных миссий и планируют ввести визовые ограничения. Помимо этого, Минфин также объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию, связанную с иностранным вмешательством в выборы в США.

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Под новые санкции попали Маргарита Симоньян и несколько руководителей RT.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов также добавило в санкционный список 10 физических лиц и две организации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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