США ввели санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», RT, Sputnik и Ruptly

Минфин США объявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и ее подразделений, включая РИА Новости, RT и Sputnik, следует из опубликованного на сайте ведомства документа.

В сообщении министерства указано, что американские власти включают эти СМИ в список иностранных миссий и планируют ввести визовые ограничения. Помимо этого, Минфин также объявил о вознаграждении до $10 млн за информацию, связанную с иностранным вмешательством в выборы в США.