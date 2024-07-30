США ввели новые санкции за содействие закупкам для Ирана
Власти США расширили список санкций за содействие закупкам для Ирана. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
В «чёрный» список попали пять физических и семь юридических лиц из Ирана, КНР и Гонконга. По мнению американских властей, они участвовали в закупках «различных компонентов, которые являются ключевыми ресурсами для иранской программы создания баллистических ракет и БПЛА».
«США продолжат вводить санкции против тех, кто поощряет возможности Ирана производить эти смертоносные вооружения», - указал замглавы Минфина по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.
Ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что западные страны ввели против экономики России порядка 20 тысяч санкций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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