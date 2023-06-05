США ввели санкции против семи россиян и одного юрлица в РФ

Семеро граждан России попали в санкционный список США. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.

Блинкен: новые антироссийские санкции Вашингтона ограничат передачу Москве технологий

В частности, рестрикции введены ва отношении Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой.

Также, в «чёрный» список попала расположенная в Калуге мастерская керамических изделий Perko Julleuchter.

На каком основании введены санкции в Минфине США не уточнили.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании «публично бороться» с государствами, которые помогают России обходить санкции, сообщает РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:РоссияПолитикаСанкции СШАСанкции Против России

Горячие новости

Все новости

партнеры