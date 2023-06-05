США ввели санкции против семи россиян и одного юрлица в РФ
Семеро граждан России попали в санкционный список США. Об этом сообщает пресс-служба американского Министерства финансов.
В частности, рестрикции введены ва отношении Светланы Бойко, Василия Громовикова, Глеба Хлопонина, Алексея Лосева, Юрия Маколова, Константина Сапожникова и Анны Травниковой.
Также, в «чёрный» список попала расположенная в Калуге мастерская керамических изделий Perko Julleuchter.
На каком основании введены санкции в Минфине США не уточнили.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании «публично бороться» с государствами, которые помогают России обходить санкции, сообщает РИА ФАН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru