Эксперт: Санкции против РФ могут прервать экспансию доллара в мире
Введение рядом стран санкций против России, в том числе, в финансовой сфере, - это хороший шанс для нашей страны нарушить мировую гегемонию доллара США. Такую оценку нынешней ситуации дала Анна Фомичева - председатель Комитета по внешнеэкономической деятельности московского отделения «Деловой России», сооснователь мультисервисной SAAS-платформы Digital VED.
«Мы убеждены, что Европу и США от введенных санкций будет штормить не меньше, чем нас. Однако Европа зависима от сырья из России, а в случае, когда мы отрезаны от мировой финансовой системы, покупать энергоресурсы станет возможным только за рубли, достать которые будет также тяжело для Запада, как для нас доллары. Плюс ко всему Запад отрезал от своего предпринимательского сектора крупный рынок сбыта продукции. Так уже сейчас запрещаются поставки некоторых марок автомобилей, электроники. На смену им придет китайская техника, случится передел рынка. После ослабления санкционной политики возможно, что европейским товарам и не останется места на нашем рынке», - подчеркнула эксперт.
Анна Фомичева выразила уверенность, что российская экономика сумеет адаптироваться к текущим реалиям.
«Россия – самодостаточная страна. Что касается некоторых товаров, производство которых в стране не налажено, то есть возможность закупать их в Китае. Нынешняя ситуация поспособствует росту цен, так как подавляющее большинство международных перевозок котируется в долларах. С другой стороны, при осуществлении прямых рейсов по железной дороге Россия и Китай могут производить взаиморасчёты в национальной валюте. Правда, предстоит решить проблему увеличения нагрузки на логистическую инфраструктуру и погранпереходы, которые пока к этому не готовы», - отметила глава комитета по ВЭД московской «Деловой России».
По оценке Анны Фомичёвой, военные действия на Украине – только повод для введения антироссийских санкций, главная цель которых заключается в торможении развития страны. Эксперт рассчитывает, что власти РФ предвидели такое развитие событий, предусмотрев меры поддержки экономики и бизнеса
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