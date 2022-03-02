Эксперт: Санкции против РФ могут прервать экспансию доллара в мире

Введение рядом стран санкций против России, в том числе, в финансовой сфере, - это хороший шанс для нашей страны нарушить мировую гегемонию доллара США. Такую оценку нынешней ситуации дала Анна Фомичева - председатель Комитета по внешнеэкономической деятельности московского отделения «Деловой России», сооснователь мультисервисной SAAS-платформы Digital VED.

«Мы убеждены, что Европу и США от введенных санкций будет штормить не меньше, чем нас. Однако Европа зависима от сырья из России, а в случае, когда мы отрезаны от мировой финансовой системы, покупать энергоресурсы станет возможным только за рубли, достать которые будет также тяжело для Запада, как для нас доллары. Плюс ко всему Запад отрезал от своего предпринимательского сектора крупный рынок сбыта продукции. Так уже сейчас запрещаются поставки некоторых марок автомобилей, электроники. На смену им придет китайская техника, случится передел рынка. После ослабления санкционной политики возможно, что европейским товарам и не останется места на нашем рынке», - подчеркнула эксперт.