США ввели санкции против Никарагуа
Минфин США сообщил о введении санкций против сына президента Никарагуа Рафаэля Ортеги, а также ряда компаний страны. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что санкции введены против трех компаний, с помощью которых, по данным американского ведомства, семья Ортеги «отмывает деньги в интересах режима».
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Telemundo сделал заявление о том, что Соединенные Штаты намерены добиться смены правящих режимов в Никарагуа и на Кубе. Экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе и заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН рассказали о вечном вмешательстве Вашингтона в страны с неугодной ему властью.
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