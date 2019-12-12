США ввели санкции против Никарагуа

Отмечается, что санкции введены против трех компаний, с помощью которых, по данным американского ведомства, семья Ортеги «отмывает деньги в интересах режима».

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Telemundo сделал заявление о том, что Соединенные Штаты намерены добиться смены правящих режимов в Никарагуа и на Кубе. Экс-замгенсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе и заведующий кафедрой государственного управления во внешнеполитической деятельности Дипакадемии МИД Иван Сурма в беседе с НСН рассказали о вечном вмешательстве Вашингтона в страны с неугодной ему властью.

